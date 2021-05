Conheça as novidades do leilão 5G e como ele mudará nossas vidas

O leilão do 5G deve ser realizado até o final do ano e os brasileiros devem ter completo acesso a esta tecnologia já no ano que vem. Mas o que mudará, afinal, na vida do brasileiro e na forma de ele se relacionar com a tecnologia? Quem responde a essas e outras perguntas no programa A Voz do Brasil é o Secretário de Telecomunicações, Artur Coimbra. Na entrevista ele também fala sobre as outras iniciativas que a pasta mantém para levar internet às localidades mais remotas:

Assista na íntegra: