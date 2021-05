Cristo Redentor convoca voluntários para ações no Dia da Geral

O Santuário Cristo Redentor abriu hoje (18) inscrições para voluntários que que queirAM participar do Dia da Geral, ação ambiental que será realizada no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Os voluntários, chamados de ecolíderes, vão comandar um dia de mutirão de limpeza por toda a cidade do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas no site.

A engenheira ambiental do Santuário e coordenadora da ação Thaiane Maciel disse à Agência Brasil que a ideia é reunir entre 200 e 300 voluntários que voluntários serão distribuídos em 90 pontos da cidade. A ação deverá ser concentrada no período da manhã, em função da logística da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb).

Os pontos reúnem parques estaduais, municipais e áreas de turismo nas zonas norte, sul, oeste e central da capital fluminense. Além dos ecolíderes ajudarem na limpeza da cidade, terão a missão de contribuir para a conscientização da população em relação à preservação do meio ambiente, informou a engenheira

“Queremos que o evento seja exemplo de educação ambiental para todos. Teremos vídeos tutoriais explicando para onde vai o lixo depois que sai das casas, Haverá treinamento online para os voluntário e, ainda, vídeos tutorais nas redes sociais explicando a importância de separar o que vai na coleta seletiva ou não”. Os vídeos são feitos com base no material da Comlurb.

Cooperativas

Os ecolíderes vão explicar como a população deve levar os materiais recicláveis até os locais corretos. Além disso, o material recolhido será separado e encaminhado a cooperativas de reciclagem ou para catadores de materiais recicláveis, visando promover a economia circular e dando destino correto aos resíduos sólidos urbanos.

Os rejeitos ou materiais que não puderem ser reciclados, reutilizados ou compostados, deverão ser dispostos em aterro sanitário. A economia circular é um conceito estratégico baseado na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.

O Dia da Geral faz parte das comemorações do aniversário de 90 Anos do Monumento ao Cristo Redentor, programado para ocorrer entre os dias 9 e 17 de outubro. O nome foi escolhido devido à expressão “dar uma geral”, utilizada pelos cariocas quando se referem à realização de uma limpeza completa.

Além de conscientizar a população sobre a possibilidade do desenvolvimento sustentável, unindo a sociedade, o meio ambiente e a economia, a data pretende reforçar a importância da economia circular e do uso de material reciclável já produzido. São objetivos ainda trabalhar em prol dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados pela Organização das Nações Unidas (ONU), demonstrando a importância das ações para o cumprimento da Agenda 2030; e construir um evento que deixará um legado de educação ambiental para a história da cidade do Rio de Janeiro.

O Dia da Geral será encerrado com cerimônia no Santuário Cristo Redentor, na qual o monumento será iluminado na cor verde. Todas as ações poderão ser acompanhadas no canal oficial do Santuário Cristo Redentor e no canal do reitor do Santuário, o Padre Omar Raposo.