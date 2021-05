Cristo recebe iluminação para incentiva a vacinação contra a covid-19

O monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro recebe, neste sábado (15), iluminação especial promovida pelo Movimento Unidos Pela Vacina. A ação, que acontecerá entre 17h e 20h, trará uma mensagem em defesa da vacina contra a covid-19 que será projetada em português e em inglês. Devido a pandemia, a ação não terá presença de público e seguirá às normas internacionais de prevenção contra a covid-19 e as regras da Vigilância Sanitária.

Uma das idealizadoras do movimento, Ariane Trevisan disse que o grupo trabalha para que todos os brasileiros estejam vacinados até setembro. "Nossa finalidade é ajudar a todos os municípios brasileiros, com apoio da iniciativa privada, para que eles possam vacinar à população de forma mais rápida e eficiente, porque só a vacina salva”, explicou.

Ariane disse que essa a mensagem que será projetada na ação no Cristo Redentor, um cartão postal do Brasil, é para incentivar a todos para que se vacinem: “infelizmente ainda tem muita gente resistente à vacinação. A gente só vai conseguir ter uma vida normal depois de imunizar todo mundo. A vacina salva e vai neutralizar e acabar com esse vírus”.

Movimento

Criado a partir da iniciativa da empresária Luiza Helena Trajano, que comanda a rede Magazine Luiza e preside o Grupo Mulheres do Brasil, o Movimento Unidos Pela Vacina é apartidário e nasceu com o objetivo de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros contra a covid-19 até setembro de 2021.

Mais de 4 mil pessoas participam do movimento. Com uma agenda de ações, está atuando para mobilizar governos, empresários e sociedade civil para retirar entraves e fazer com que a vacinação chegue o mais rápido possível a todos os cantos do país.