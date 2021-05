Governo autoriza ordem de serviço para duplicação de trecho da BR-386

O ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas assinou hoje (17) a ordem de serviço para as obras de duplicação da BR-386, no Rio Grande do Sul. O primeiro trecho a ser duplicado tem 20,3 quilômetros de extensão e fica entre os municípios Marques de Souza e Lajeado.

De acordo com a CCR ViaSul, concessionária que administra a rodovia desde janeiro de 2019, a duplicação ocorre do km 325,5 até 345,8. São 12km em Marques de Souza e 8,3km em Lajeado.

A obra de duplicação prevê a construção de quatro passarelas de pedestres, seis novas pontes, seis alargamentos de pontes existentes, duas passagens inferiores e outras duas superiores.

“É uma série de obras que vão começar a partir de agora e estamos muito felizes. Isso mostra que a gente está indo na direção certa”, disse o ministro.

Esta é a primeira obra de duplicação da rodovia, das seis previstas no contrato. A previsão é que a segunda etapa seja executada entre 2022 e 2023 e compreende cinco quilômetros entre Lajeado e Estrela.

“Nesse cenário de restrição fiscal é inescapável. A gente não tinha outra alternativa, senão conceder ativos para que a iniciativa privada traga a sua experiência e possa fazer com celeridade essas duplicações”, afirmou o Ministro