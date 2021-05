Ministro de Minas e Energia estará no Sem Censura desta segunda-feira

O Sem Censura recebe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta segunda-feira (17). No programa, serão abordadas a questão energética, o posicionamento do Brasil no mercado mundial de energia e os resultados da balança comercial de minérios - a contribuição do saldo mineral foi decisiva para um desempenho positivo da balança comercial brasileira.

Apresentado pela jornalista Marina Machado, o programa será transmitido ao vivo, às 21h30, na TV Brasil. Participam como debatedores convidados desta edição a jornalista Basilia Rodrigues, da CNN, e o jornalista José Maria Trindade, da Jovem Pan.

Pós-graduado em ciências políticas pela Universidade de Brasília, Bento Albuquerque possui MBA em gestão pública pela Fundação Getulio Vargas; e MBA em gestão internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além de vários cursos militares da Escola de Guerra Naval e do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra, tornando-se doutor em ciências navais.

Nascido no Rio de Janeiro, o ministro também acumula experiência internacional como o cargo de diretor-geral da Junta Interamericana de Defesa (JID), entidade vinculada à Organização dos Estados Americanos (OEA), e o posto de observador militar da Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Guerra da Bósnia. Em 2019, assume o Ministério de Minas e Energia.

Em seu novo formato, com linguagem clara e ritmo ágil, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado em um bate-papo direto. O público pode interagir e enviar perguntas por meio da hashtag #novoSemCensura.

