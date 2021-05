Museu da Imagem e do Som abre para visitação instalação lúdica

A partir de hoje (9), o Museu da Imagem e do Som de São Paulo abre para visitação a instalação im.fusion, uma experiência lúdica e interativa que propõe uma reflexão sobre a forma como o ser humano interage com o micro e o macro em diferentes ambientes e contextos. Em uma sala escura de 5,7 metros de largura, 4 metros de altura e 10,4 metros de profundidade, o visitante é exposto por 12 minutos a projeções de efeitos especiais visuais e sonoros com os quais pode interagir.

A experiência começa pelo contato com moléculas, depois segue para a diversidade de um ecossistema e explora a imensidão do universo imergindo o visitante em formas coloridas. A movimentação das pessoas que interferem com as exibições também é captada por câmeras e sensores.

De acordo com um dos idealizadores da im.fusion, que foi criada em parceria com outras dez pessoas do Brasil, Chile e Estados Unidos, a experiência foi pensada para que o público interaja sem precisar ter contato físico e em um trajeto de sentido único para que o visitante não possa voltar ao início. Devido à pandemia, o limite é de oito pessoas por sessão, com distanciamento seguro, tratamento antibacteriano e equipamentos de filtragem de ar.

Segundo os organizadores, as visitas seguem protocolos das autoridades sanitárias no combate à pandemia e podem ser feitas de terça-feira a domingo, das 11h às 16h30, até o dia 20 de junho. Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente no site do MIS e custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada). Às terças-feiras a entrada é grátis. Crianças de até 5 anos não pagam.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa.