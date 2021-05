Festival Pint of Science começa hoje para terminar na quarta-feira

Começa hoje (17) e vai até a próxima quarta-feira (19) o festival de divulgação científica Pint of Science (Copo de Ciência) 2021, “o maior evento mundial de divulgação científica em bares e restaurantes”, segundo os organizadores. Eles classificam a iniciativa como uma espécie de “brinde à ciência”. Pelo segundo ano consecutivo, o brinde será feito de forma remota, uma vez que o evento será online por causa da pandemia.

Nesta edição, contará com a participação de 30 países, e estará presente em 67 cidades brasileiras. Dez delas, capitais. Também pelo segundo ano consecutivo, ocorrerá uma versão voltada às crianças: o Pint of Milk (Copo de Leite), que será transmitido a partir de Belo Horizonte, Lavras (MG), Campos dos Goytacazes (RJ), Rio de Janeiro, Marabá (PA) e Vila Velha (ES).

A transmissão dos eventos será por meio do canal do Pint of Science Brasil no Youtube, além dos canais das instituições de ensino parceiras. Para saber como assistir, basta acessar a programação no site.

Destaques da programação

Em Brasília, uma das atividades desenvolvidas pelo festival é chamada “Perguntas absurdas vs Cientistas sensatos”, que responde a indagações interessantes que, em geral, surgem a partir da cabeça de crianças. “Como as baratas e os ratos comem esgoto e lixo e não têm dor de barriga?”, exemplificam os organizadores.

Em São Paulo, uma das atividades é destinada a tirar dúvidas sobre o uso de métodos de investigação e a importância da diversidade no ensino de ciências, fazendo das salas de aulas “um verdadeiro experimento” para aqueles que acreditam que a educação é o que transforma tudo. Os interessados devem procurar a atividade “Ciência na sala de aula”.

“Pandemia e maternidade: como esses fatores têm afetado a produtividade na pesquisa?” é um dos eventos previstos que ocorrerá em Palmas (TO). Abordará a influência da pandemia na produtividade de mães e pesquisadoras.

A automedicação e o uso indevido ou inadequado de medicamentos – em especial antibióticos – durante a pandemia é o destaque do Pint of Science (Litro de Ciência) em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Pint of Milk

Já entre os destaques do Pint of Milk (Copo de Leite) está a presença do criador do personagem Zé Gotinha, usado nas campanhas de vacinação no Brasil, Darlan Rosa, em transmissão feita a partir de João Monlevade (MG).

Em Belo Horizonte, será apresentada a animação “Hoje é dia de vacina!” que mostra como as vacinas protegem a saúde e tiram de cena doenças contagiosas; e em Campos de Goytacazes (RJ), as crianças poderão assistir as aventuras da Dra. Lucimundi Voyageur para contar como é a vida na praia.

Vila Velha (ES) transmitirá o evento “Tem ciência na cozinha!”, que mostrará que “toda cozinha é praticamente um laboratório de experimentos, com transformações químicas e físicas acontecendo o tempo todo”.