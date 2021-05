Velório de Picciani ocorre no salão principal da Alerj

O velório de Jorge Picciani, ex-deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por seis mandatos consecutivos, teve início as 8h deste (15) no saguão Getúlio Vargas, entrada principal do Palácio Tiradentes, no centro da cidade.

A cerimônia de despedida na Alerj está prevista para terminar às 10h e, em seguida, o corpo será trasladado para o cemitério Jardim da Saudade, no bairro da Sulacap, na zona oeste da cidade. Às 11h30 haverá uma cerimônia de cremação, restrita à família.

Picciani morreu aos 66 anos, na madrugada desta -feira (14), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde o dia , para tratar de um câncer na bexiga contra o qual lutava há alguns anos.

A Assembleia Legislativa decretou luto oficial por três dias.