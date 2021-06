Chegada de frente fria pode trazer chuva forte hoje para o Rio

Uma frente fria deve atingir a cidade do Rio de Janeiro hoje (11) e provocará instabilidade no tempo. A previsão do Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio é de céu nublado e chuva moderada a forte a partir do período da tarde. O Sistema Alerta Rio, que fica no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova, região central da cidade, informa que no fim de semana, a possibilidade de chuva diminui e o sol pode aparecer no domingo, mas ainda entre nuvens.

A meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, contou que o fim da passagem da frente fria na cidade está prevista para sábado, mas, mesmo assim, provocará reflexos no tempo. “Ainda poderá provocar chuva fraca a moderada em alguns pontos da cidade. No domingo, essa condição de chuva vai sendo reduzida e o sol voltará a aparecer ainda entre nuvens”, disse.

Ainda conforme o COR, as temperaturas ficarão estáveis, com máxima de 28º C e mínima de 17ºC, e os ventos serão moderados entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. O transporte de umidade do mar para o município amanhã e no domingo, deixará o céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada, isolada, ao longo do sábado e no período entre a madrugada e a manhã de domingo.

Na segunda-feira (14), um sistema de alta pressão voltará a deixar o tempo estável, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva.

O Alerta Rio monitora diariamente a previsão do tempo com até quatro dias de antecedência. Os meteorologistas fazem as atualizações várias vezes ao dia. No monitoramento, os especialistas usam ainda o radar meteorológico do Sumaré, na zona norte, que gera imagens dos núcleos de chuva de dois em dois minutos; e as 33 estações pluviométricas, que fornecem dados a cada 15 minutos.

Quem quiser acompanhar as informações sobre as condições do tempo, em tempo real, pode acessar o perfil do twitter e o aplicativo, nas versões iOS e Android.