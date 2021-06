Desabamento de casa faz duas vítimas na zona sul de São Paulo

Um desabamento de casa na Rua Luís de Góis, na Vila Saúde, Zona Sul de São Paulo, resultou na morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira (10).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros da capital, 15 viaturas estão no local. As vítimas foram retiradas sem vida, dos escombros.

Uma pessoa foi retirada do local com esmagamento de uma das mãos.