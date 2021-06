Governo divulga novos membros do Conselho Superior de Cinema

Foi divulgado hoje (22), no Diário Oficial da União, uma lista com os 16 conselheiros representantes do setor audiovisual e da sociedade civil que vão fazer parte do Conselho Superior de Cinema. O conselho é composto por 32 representantes, os outros 16 atual no governo federal, em oito ministérios. O presidente do Conselho Superior de Cinema é o Secretário Especial da Cultura, Mario Frias.

O órgão colegiado tem a prerrogativa de definir a política nacional do cinema; aprovar políticas e diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria audiovisual, com foco na auto sustentabilidade do setor e estimular a presença do conteúdo brasileiro no mercado audiovisual. A primeira reunião do conselho deve ocorrer até o início de agosto deste ano.

Os escolhidos da sociedade civil são “executivos e empreendedores da iniciativa privada, com amplo conhecimento e experiência em suas áreas, plenamente capacitados para contribuir em alto nível nas discussões sobre formulação de políticas públicas para o fortalecimento do setor audiovisual”, de acordo com nota da Secretaria Especial da Cultura.