Incêndio é controlado em hospital de São Paulo

O prédio do Hospital Pérola Byington, em São Paulo, começou a ser esvaziado às pressas após o início de um incêndio às 7h30 desta segunda-feira (21). Segundo informações do Twitter do Corpo de Bombeiros, 17 viaturas com 41 bombeiros participam da operação. O prédio fica na avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Bela Vista, no centro da cidade.

As 07h34 Incêndio em Edificação Comercial, Av. Brigadeiro Luís Antônio – Bela Vista. Os homens do 1ª Grupamento de Bombeiros permanecem no local até o momento, agora com 13 Vtrs. Aguardamos mais informações do local. pic.twitter.com/QvWZKB2Rjx — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 21, 2021

O fogo começou no duto de um ar-condicionado no quarto andar e a fumaça se alastrou até os andares superiores. A situação já foi controlada e, no momento, os bombeiros fazem uma ventilação no local para a dispersão da fumaça. Não há informação de vítimas.

O hospital é referência no atendimento à saúde da mulher e faz parte da rede estadual de atendimento.