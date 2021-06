Indígenas bloqueiam Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo

Lideranças indígenas protestam na manhã de hoje (25) na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. A pista, sentido capital, está totalmente interditada pelos manifestantes que atearam fogo a pneus e madeiras e fecharam a via no km 21. O ato é organizado pela comunidade Guarani em São Paulo.

Os manifestantes são contra a aprovação do Projeto de Lei 490, de 2007. Ele prevê mudanças no reconhecimento da demarcação das terras e do acesso a povos isolados.

Segundo informou a CCR Autoban, concessionária que administra a rodovia, é realizado um desvio para o Rodoanel km 24. Para São Paulo, a opção é a Rodovia Anhanguera, sugere a concessionária.

A pista foi desbloqueada às 8h25 e, no momento, um comboio das polícias Rodoviária e Militar acompanham os motoristas. No momento, são 16 km de descongestionamento para quem segue no sentido São Paulo.

* Matéria atualizada às 8h37 (último parágrafo)