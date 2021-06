Instituições culturais de São Paulo participam da Museum Week

As instituições culturais de São Paulo iniciam hoje (7) a 8ª edição da Museum Week. Durante toda essa semana, até domingo (13), museus, bibliotecas, fábricas de cultura, teatros e salas de espetáculo de São Paulo têm uma programação especial pela internet.

A Museum Week é um evento internacional que conecta estabelecimentos artísticos do mundo todo pela internet. Esta será a primeira vez em São Paulo que, além dos museus, outros espaços de cultura estaduais vão integrar a campanha.

O objetivo, segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é estimular as instituições e o público a serem criativos e reforçar a imagem dos artistas como atores que transformam a sociedade.

A cada dia, um tema diferente será abordado, com uma hashtag diferente. Nesta segunda-feira, o tema é Era uma Vez, que aparece nas redes sociais com a hastag #EraUmaVezMW. O Memorial da Resistência, por exemplo, abre hoje o evento com uma animação em stop motion, que vai contar a história do prédio onde o museu está instalado.

O público pode participar, escrevendo histórias, lendo trechos de livros ou iniciando histórias que podem ser terminadas de forma compartilhada nas redes sociais.

Já amanhã (8), a hashtag é #NosBastidoresMW e quem participa do evento é o Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, mostrando a estrutura do seu palco, a coxia, os camarins e o fosso. Com esse tema, a ideia é que as pessoas conheçam os bastidores e a estrutura dos museus ou espaços culturais.

#PelosOlhosDasCriançasMW é o tema de quarta-feira (9) e o espaço que vai participar é o Museu Casa de Portinari, que vai mostrar o olhar de uma criança sobre o museu.

Na quinta-feira (10), o tema é #EurecaMW, que vai mostrar fotografias do Museu Índia Vanuíre. Nesse mesmo dia, as bibliotecas de São Paulo vão divulgar, por exemplo, um vídeo sobre como fazer livros artesanais. A sugestão do evento é que o público também participe com essa hashtag para mostrar dicas e truques de seus trabalhos culturais.

O Museu Catavento participa na sexta-feira (11) e o mote é Legende Isto. Com a hashtag #LegendeIstoMW, o internauta pode participar de brincadeiras de adivinhação e caixas de perguntas sobre o nome de itens do acervo. As respostas serão dadas somente no final do dia. Nesse dia, participam também as Fábricas de Cultura, que vão promover uma espécie de batalha no Instagram, com postagem de fotos referente ao tema do dia.

No sábado (12), os museus literários Casa das Rosas, Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade promovem a hastag #ArteEmTodaParteMW. Convidando o público a compartilhar registros do espaço, revelando uma arte do local.

No domingo (13), dia do encerramento, a organização da #MuseumWeek2021 convida os participantes da ação a deixar uma mensagem para o futuro pela hastag #PalavrasProFuturoMW. Valem frases, poesias, pensamentos, um texto, uma imagem ou qualquer outra manifestação artística.

Além destes espaços culturais de São Paulo, o Museu do Futebol, a Pinacoteca, o Museu da Imagem e do Som (MIS), o Paço das Artes e o MIS Experience também participam do evento.

Confira a programação completa no site oficial do evento