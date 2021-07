Caminhos da Reportagem destaca comunicação pública e cidadania

Comunicação e cidadania podem andar de mãos dadas. Com programação para todas as idades, informação e prestação de serviço, incentivo à cultura por meio de festivais de música e do cinema nacional, além de valorização dos esportes e programas educativos. Este é o modelo proposto quando o assunto é comunicação pública. Um modelo presente nas principais democracias do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Japão e Austrália.

Vem desses dois últimos países os exemplos que o Caminhos da Reportagem, programa da TV Brasil, vai apresentar no episódio de hoje (25). Na NHK japonesa o jornalismo convive com produções em formatos mais tradicionais, como as radionovelas e com os famosos animes. Imparcialidade, independência e educação dão o tom da produção de conteúdo. Já o modelo australiano, representado pela SBS, tem um importante papel na integração da população, marcada pela imigração. A brasileira Beatriz Wagner é diretora do serviço em português da SBS há 27 anos e explica que “é a maior emissora multilíngue e multicultural do planeta. Ela transmite em 68 idiomas na rádio”.

No Brasil, o sistema público está previsto na Constituição Federal de 1988, que estabelece a complementariedade dos sistemas comercial e estatal. Operado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) conta com oito veículos, entre emissoras de rádio, agência de notícia e canal de televisão. O conteúdo produzido informa os brasileiros em todo o país e é distribuído de forma gratuita.

A Radioagência Nacional tem 4,5 mil emissoras de rádio cadastradas com acesso a oitenta reportagens por dia, em média. No primeiro trimestre deste ano foram mais de cem mil downloads. Já a Agência Brasil é responsável por 12% do que é veiculado nos mais diversos sites de informação do país. A TV Brasil, nona em audiência, tem expressiva programação infantil, com desenhos educativos e sem propaganda comercial. Também é uma importante vitrine para o cinema nacional e transmite campeonatos como a Serie D de futebol, com times de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

A importância desse modelo para a pluralidade de vozes e para a democracia é o tema do Caminhos da Reportagem que vai ao ar neste domingo, às 20h, na TV Brasil.

