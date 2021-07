Capital paulista enfrenta nova onda de frio na próxima semana

Uma nova e forte massa de ar polar causará queda na temperatura a partir da metade da próxima semana na capital paulista, de acordo com análises do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo. Após dias ensolarados e secos, proporcionando até mesmo sensação de calor na cidade, o tempo deve mudar a partir de quarta-feira, inclusive com possibilidade de chuva. Segundo os meteorologistas, para quarta-feira, a mínima prevista é de 8°C e a máxima de 16°C.

Já na quinta-feira (29), de acordo com o meteorologista do CGE Thomaz Garcia, o sistema frontal se afasta, permitindo a entrada da terceira e mais forte massa de ar polar deste inverno, o que vai proporcionar intensa sensação de frio para os paulistanos.

“Há potencial para novos recordes de frio, inclusive com chance de temperatura negativa nos bairros mais afastados do centro expandido. A mínima prevista é de 5°C e a máxima de apenas 14°C no início da tarde”, disse.

De acordo com as simulações, a menor média da temperatura mínima na cidade deve chegar a 3°C, na madrugada da sexta-feira (30), enquanto a máxima neste dia será de apenas 13°C.

"A tendência é de uma sequência mais prolongada de dias de frio, que deve durar até o fim da primeira semana de agosto. Neste período, teremos as mínimas e as máximas mais baixas do ano, além de uma sensação de frio mais intensa provocada pela ação dos ventos”, afirmou o meteorologista.