Feriado em SP: veja o que abre e fecha nesta sexta-feira

O feriado estadual de 9 de julho, nesta sexta-feira, celebra o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. O feriado está mantido tanto no estado quanto na capital, já que não foi incluído no superferiado da última semana de março deste ano, como medida para conter o avanço da covid-19 na capital.

As repartições públicas, estaduais e municipais estarão fechadas. Os bancos também não abrem no feriado, mas as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 9 de julho poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, segunda-feira, (12). Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos por meio de Débito Direto Autorizado.

A entidade lembra aos clientes e ao público em geral que evitem ao máximo o comparecimento presencial nas agências bancárias, utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços.

Comércio

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) disse que os empresários da capital têm autonomia para decidir a abertura ou fechamento dos empreendimentos na data. “No entanto, deve ser respeitado o protocolo de combate à covid-19 vigente”, informou em nota.

Vacinação

O feriado é também uma oportunidade para se imunizar contra a covid-19. Nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), será a repescagem para as pessoas com 39, 40 e 41 anos que não conseguiram se imunizar nos dias previstos no calendário. Nas mesmas datas, quem deixou de tomar a segunda dose (qualquer grupo) também poderá se vacinar. No entanto, por ser feriado, na sexta e no sábado a vacinação ocorrerá apenas nas 82 AMAs/UBSs integradas das capital, das 7h às 19h.

A sexta-feira também é dia para se vacinar contra a gripe no estado de São Paulo. As AMAs e UBSs estarão abertos para o público-alvo da terceira etapa da imunização. Nesse terceiro grupo encontram-se pessoas com comorbidades e com deficiência; caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo; profissionais das Forças Armadas, de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra covid-19 deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas à prevenção dessas doenças.

Se houver interesse em intercalar o cronograma e como o imunizante contra o novo coronavírus é aplicado em duas doses, é possível receber a primeira, aguardar 14 dias para receber a da gripe, e depois esperar no mínimo mais 14 dias para receber a segunda dose contra a covid-19.