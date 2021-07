Reintegração de posse retira famílias de conjunto habitacional em SP

Ao menos 40 famílias estão sendo removidas de um conjunto habitacional em uma reintegração de posse na região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. A ação com a presença da Polícia Militar (PM) começou por volta das 8h de hoje (14).

Segundo a PM, a maior parte dos ocupantes deixou o local antes da chegada da polícia. Porém, no final da manhã, parte das famílias ainda fazia a retirada dos móveis e objetos pessoais de dentro dos apartamentos.

Os prédios foram construídos em um convênio entre a Caixa e a União dos Movimentos de Moradia Independente da Zona Sul de São Paulo dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades. Foi o movimento de moradia que ingressou com a ação judicial pedindo a reintegração de posse em novembro do ano passado.

A Secretaria Municipal de Habitação disse que tentou buscar uma saída negociada dos ocupantes dos imóveis, no entanto, as famílias não compareceram à reunião agendada para a mediação. “Para essas 40 famílias, foi ofertado o cadastro nos programas habitacionais do município”, acrescenta a secretaria em nota.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social disse que está oferecendo acolhimento às famílias que ocupavam os imóveis, mas, até o momento, nenhuma aceitou.