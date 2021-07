Santos recebe evento-teste para avaliação de protocolos sanitários

Começou hoje (21), em Santos, litoral paulista, a Expo Retomada, o primeiro dos chamados eventos-teste autorizados pelo governo de São Paulo. São congressos e feiras controlados em que serão seguidos protocolos sanitários, inclusive com a testagem de todos os participantes. O público envolvido também será monitorado por duas semanas para avaliar se houve contaminação ou disseminação do novo coronavírus.

Na Expo Retomada, a estimativa é que sejam recebidas 1,5 mil pessoas até amanhã (22) no Santos Convention Center. São 40 expositores dos setores de eventos e turismo, entre empresas, entidades associativas e fornecedores. A proposta é promover a relação entre empresas e profissionais que trabalham na área. Também serão feitas plenárias com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Além do uso de testes rápidos em todos os participantes, serão tomadas diversas medidas para reduzir o contato entre as pessoas, como catracas eletrônicas e planejamento para que tanto nos estandes como na plateia das palestras haja espaço para distanciamento.

No último dia 7 de julho, o governador João Doria anunciou que estão previstos 30 eventos do tipo abrangendo diversos segmentos econômicos. Entre os eventos estarão 12 relacionados a economia criativa, dois de negócios, 14 eventos sociais e dois esportivos. Entre os esportivos estão uma prova de corrida de 10 quilômetros em São Paulo e o GP Brasil de Fórmula 1, no autódromo de Interlagos, em novembro.

Além disso, estão relacionados entre esses possíveis eventos feiras de economia criativa, shows no Allianz Parque, a SP Oktoberfest [a ser realizada entre novembro e dezembro], a Campus Party [entre outubro e novembro], a Comic Con Experience (CCXP) e a SP Arte. Casamentos, jantares e eventos noturnos também estão entre os eventos-teste.

A ideia é que essas experiências sirvam de modelo para uma retomada segura dos eventos no estado de São Paulo.