Estados Unidos: Incêndio na Califórnia queima 550 casas

Um enorme incêndio que atinge o norte da Califórnia há quase um mês queimou 550 casas até o momento, disseram os bombeiros do estado norte-americano nesta quarta-feira (12), o que faz dele um dos piores da história.

O incêndio Dixie, que começou em 14 de julho nas montanhas de Sierra Nevada, cerca de 260 quilômetros a nordeste de Sacramento, é o segundo maior já registrado no estado. As tripulações conseguiram conter apenas 30% das chamas na noite de quarta-feira.

Espera-se que as temperaturas ultrapassassem os 37,8 graus Celsius nos próximos dias, uma vez que um sistema climático de alta pressão, descrito pelos meteorologistas como uma "cúpula de calor" aquece o noroeste do Pacífico.

"A alta pressão continua crescendo sobre o incidente e será a característica dominante com tempestades previstas se movendo nesta semana", disse o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia em uma atualização do incidente.

A Califórnia, que normalmente atravessa o pico da temporada de incêndios no final do ano, está a caminho de ultrapassar neste ano a quantidade de hectares queimados do ano passado -- a pior temporada de incêndios já registrada.