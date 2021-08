Festival de Música da Rádio MEC anuncia finalistas e abre votação

Foram anunciados (25) os 48 finalistas da 13ª edição do Festival de Música da Rádio MEC. A festa ocorreu nos estúdios da TV Brasil, no Rio , e foi transmitida ao vivo pela Rádio MEC e redes sociais.

Confira a relação completa dos finalistas no site da Rádio MEC.

Até o dia 25 de setembro, quando os vencedores serão revelados, o público pode ouvir as composições e votar nos 24 finalistas que concorrem ao prêmio de Voto Popular.

Os outros 24 finalistas serão escolhidos por um júri especializado. Além do grande prêmio, os trabalhos dos 48 finalistas serão veiculados na programação da Rádio MEC durante este período

O gerente da Rádio MEC, Thiago Regotto, ressaltou a importância do festival para a cena musical brasileira. “A gente tenta colaborar para que o artista possa um espaço em um veículo público, e aí a gente revelar novos nomes, contribuindo para oxigenar a cena musical brasileira que é tão rica.”

A festa foi comandada pelos apresentadores Tiago Alves e Bia Aparecida e teve a participação de vencedores das edições anteriores. O multi-instrumentista e compositor Pedro Franco, vencedor no ano passado como Melhor Intérprete de Música Instrumental, foi o primeiro a se apresentar ao vivo. Antes dele, o Quinteto Lorenzo Fernandes, vencedor em 2016 como Melhor Intérprete de Música Instrumental, realizou uma apresentação por vídeo.

Também participou do show a dupla Chay e Ivone Torres, finalista em 2018 na categoria Música Infantil. O evento terminou com a apresentação em vídeo do Duo Gisbranco, composto por Bianca Gismonti e Cláudia Castelo Branco, que ganhou o prêmio de Melhor Intérprete Vocal na edição de 2016.

Próximas fases do Festival de Música Rádio MEC 2021

No dia , o público vai conhecer os vencedores. O evento será online e seguirá todos os protocolos contra a covid-19. No dia da premiação haverá quatro musicais que irão homenagear nomes da música brasileira. Um deles é a pequena orquestra montada pelo compositor Tim Rescala, que completa 70 anos. Além disso, a cantora e compositora Rosinha de Valença, que completaria 80 anos e participou da Rádio MEC, á seu repertório executado por uma violonista; Zé Zuca, cantor e compositor ligado à música infantil, que completaria 70 anos, será homenageado por um coro infantil cantando suas canções e, no final, o cantor Vidal Assis irá apresentar clássicos de Zé Keti.

Cronograma

25/8 – Divulgação das músicas finalistas no site

25/8 a 25/9 – Execução das músicas finalistas na Rádio MEC

25/8 a 25/9 – Votação popular e do júri para definição dos vencedores

25/9 – Divulgação dos vencedores

* Com supervisão de Mário Toledo.