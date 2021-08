Festival de Música Rádio MEC 2021 anuncia finalistas nesta quarta

Nesta quarta-feira (25), o público vai conhecer os finalistas do Festival de Música Rádio MEC 2021. Das 14h às 15h, a Rádio MEC AM (800 kHz) transmitirá, ao vivo, o evento de divulgação dos nomes. O evento também poderá ser acompanhado na página da Rádio MEC no Facebook e no canal de YouTube da TV Brasil. Às 20h do mesmo dia, a TV Brasil 2 exibe a gravação do evento na íntegra.

Apresentação dos vencedores de edições anteriores do Festival de Música da Rádio MEC

Para celebrar a 13ª edição do festival, os apresentadores Tiago Alves e Bia Aparecida vão receber músicos que tiveram passagem marcante em edições passadas.

Sobem ao palco o Quinteto Lorenzo Fernandez, vencedor em 2016 por Melhor Intérprete de Música Instrumental; o multi-instrumentista e compositor Pedro Franco, vencedor no ano passado como Melhor Intérprete de Música Instrumental; a dupla Chay e Ivone Torres, finalistas em 2018 na categoria Música Infantil; e o Duo Gisbranco, composto por Bianca Gismonti e Cláudia Castelo Branco, que ganhou o prêmio de Melhor Intérprete Vocal na edição de 2016.

Próximas fases

Ao todo, serão 48 finalistas na fase final, metade dos quais correspondem à votação popular, pela internet (seis finalistas em cada uma das quatro categorias). Os demais foram definidos pelo júri artístico.

A partir do dia 25, após o anúncio dos finalistas, os ouvintes poderão eleger pelo site da Rádio MEC os vencedores do Prêmio de Melhor Música Voto Popular nas quatro categorias. A votação ficará aberta até 25 de setembro, quando os 12 vencedores do festival serão anunciados no evento de premiação.

A edição deste ano vai premiar 12 obras em quatro categorias: Música Clássica, Música Instrumental, Música Infantil e Música Popular. De cada uma, sairá a Melhor Composição Inédita e o Melhor Intérprete, além do Prêmio de Voto Popular para cada categoria.

Recorde de inscrições

O Festival de Música Rádio MEC 2021 bateu recorde de inscrições, com 2.094 músicas, um aumento de 104% se comparado à edição do ano passado (1.023 composições).

A categoria com maior procura foi MPB, com 1.371 músicas, seguida por Música Instrumental, com 408, depois Música Infantil, com 167, e Música Clássica, que teve 148 inscrições.

Realizado anualmente e já parte do calendário cultural do país, o Festival de Música Rádio MEC se dedica a revelar novos talentos e a estimular a produção musical no Brasil, com foco na diversidade sonora e na identidade artística de cada região.

As inscrições ocorreram até junho, pela internet, quando cada compositor pôde inscrever até duas músicas por categoria. Uma equipe técnica da Rádio MEC definiu os semifinalistas, que foram conhecidos no dia 17 de julho. De 19 de julho a 23 de agosto, as músicas classificadas integraram a programação da Rádio MEC.

Na etapa seguinte, os votos populares e os da comissão julgadora – personalidades de notório saber em música, além de profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) – selecionaram os 48 finalistas do Festival. Os critérios foram a qualidade artística em música, letra, partitura e interpretação, bem como a originalidade da obra.

Principal rádio de música instrumental e de concerto

A Rádio MEC integra o Sistema Público de Rádio, gerido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A estação é sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que inaugurou a radiodifusão no Brasil em 1923, sob o comando de seu idealizador, o carioca Edgard Roquette-Pinto.

Especializada em música de concerto e jazz, a MEC dedica grande parte de sua grade à transmissão de música instrumental.

A emissora leva ao ar grandes compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos, além das faixas especiais reservadas ao jazz e à música popular brasileira. Os ouvintes do Rio de Janeiro podem conferir a programação nas frequências 99,3 MHz (FM) e 800 kHz (AM). Já em Brasília, a Rádio MEC ocupa os 800 kHz (AM). Os programas da Rádio ficam disponíveis na internet pelo aplicativo EBC Rádios (Android e iOS) e no site radiomec.ebc.com.br.

Cronograma

25/08 – Divulgação das músicas finalistas no site

25/08 a 25/09 – Execução das músicas finalistas na Rádio MEC

25/08 a 25/09 – Votação popular e do júri para definição dos vencedores

25/09 – Divulgação dos vencedores