Festival Imersivo das Favelas oferece programação gratuita e online

Começa hoje (27) a primeira edição do Festival Imersivo das Favelas (FIF), que tem a proposta de engajar e promover o contato entre jovens negros e indígenas de periferias e zonas rurais de todo o Brasil, admiradores da tecnologia 3D e 360º, cinema afro, fotografia e audiovisual. A programação, totalmente online e gratuita, conta com convidados inéditos, incluindo personalidades engajadas em causas sociais.

Entre as temáticas previstas para debate estão sonoridades imersivas, animação, projeção mapeada (3D e 360º), fotografia, colagem e memória ancestral. O evento será transmitido ao vivo, por meio do seu canal no YouTube (FIF - Festival Imersivo das Favelas) e pela página do Facebook do Voz das Comunidades, até o dia 29.

O festival traz em sua agenda o DJ Rennan da Penha, o criador da Batekoo Brasil, Maurício Sacramento, Nina da Hora, referência do afrofuturismo, e a ativista e comunicadora indígena Alice Pataxó. Como destaque, curadores de arte e designers do Continente Africano estarão ao vivo para falar sobre representação de corpos negros em tela. Alguns dos nomes são: Mohammed Blakk , artista criativo e empresário de Gana, que foi creditado como artista corporal para o filme Black is King, de Beyoncé, e Thokozani Madonsela, da África do Sul, que é artista de mural e tipógrafo, especialista em desenhos a carvão, pintura e arte em mosaico.

A principal atração do festival será a exibição do documentário inédito no Brasil Na Pele VR. Feita toda em realidade virtual e produzida no Complexo do Alemão, a obra da produtora Sete Léguas, em parceria com a escola GatoMÍDIA e o Coletivo Papo Reto, já foi estreada no IDFA 2020 - Doc Lab Competition for Digital Storytelling e teve apresentação ilustre no festival South by Southwest, em Austin, no Texas.

Programação:

Dia 27 de agosto

10h: Ideias para adiar o fim do mundo através da lógica de programação no ciberespaço, com Isys Maciel, Nina Da Hora e Jefferson Barbosa.

11h: Viajando no Ciberespaço: sonoridades imersivas, animação e projeção mapeada, com Biarritzz, Wassa, Lucas Carvalho e SIL BAHIA.

16h: Encruzilhadas do Atlântico, com Palesa Motsumi, Mauricio Sacramento, Bibiseck e Dan Minkar.

19h: Tijolin Studio - Animação: Vanguarda e território, com Nana Frea, Jefferson Arcanjo, Byula e Raphael Cruz.

Dia 28 de agosto

10h: Africanidades XR: o passado, presente e futuro da linguagem imersiva no sul global, com Ibrahim Arome, Brian Afande, Andressa Nubia e João Inada.

11h: Africanidades XR - o passado, presente e futuro da linguagem imersiva no sul global, com Jumoke Sanwo, Kombo Chapfika, Jon Thomaz e Thamyra Thâmara.

16h: Novos Mundos: imaginação negra na realidade imersiva, com Leonardo Souza, Tulanana Bohela, Pedro Sodré e Gabriel Massan.

17h: Magia Negra: fotografia, colagem e memória ancestral, com Shai Andrade, Kerolayne Kemblin, Preta Velha e Naymare Azevedo.

19h: Corpos negros em tela, com Heloisa Hariadne, Thokozani Madonsela, Mohammed Blakk e Marcela Lisboa.

Dia 29 de agosto

10h: Afrovisualidades e encantamentos, com Panamby, Ventura Profana e Rafaela Mariah.

11h: Cinema Nacional, Independente e Afrofuturista, com Jeferson D, Everlane Moraes, Diego Paulino e Marina Luísa.

16h: Sessão Pitch - Apresentação de projetos em 360º, com João Araió, Lisa Jobson, Victor Lopes e selecionados.

17h: De onde vem os recursos?, com Atila Roque (Ford), Marilene DePaula (Boll), Carolina Munis (OAK).

19h: Favela AGORA: novas tecnologias e os alcances globais, com Rennan da Penha, Taisa Machado, Tiê, Alice Pataxó e Raull Santiago.

Para mais informações acesse o site do festival.