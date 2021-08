Ministro da CGU fala sobre Sistema de Integridade Pública do Executivo

Com o objetivo de prevenir atos de corrupção no governo federal, foi lançado, no último dia 28, o Sistema de Integridade Pública do Executivo. Para falar sobre como vai funcionar esse sistema, o programa A Voz do Brasil recebeu hoje (5) o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner do Rosário. Ele também falou sobre as ações previstas no Plano Anticorrupção do governo, que tem 142 metas previstas até 2025.

Na entrevista Wagner do Rosário também detalhou a atuação da CGU durante a pandemia, as ações da controladoria na área da Saúde e como o órgão trabalha para punir de servidores corruptos e ressarcir recursos aos cofres públicos.

