Morre aos 77 anos o publicitário Duda Mendonça

Morreu hoje (16), aos 77 anos, o publicitário José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conhecido como Duda Mendonça. O Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, não foi autorizado pela família a repassar informações sobre o tratamento ou a morte de Mendonça.

Um dos cinco filhos do publicitário, Lucas Mendonça, publicou no Instagram uma homenagem ao pai. “Difícil ser o filho mais próximo. Ainda mais quando você se vai e essa proximidade significa que em cada canto que eu olhe ou que eu vá só me vem você a cabeça”, diz o texto acompanhado por uma foto de pai e filho na piscina.

Lucas lembra ainda a presença decisiva do pai para sua formação profissional e como pessoa. “Meus hobbies são os seus, meu trabalho é o que você me ensinou, minha filha tem seu nome, minha forma de pensar é baseado no que você pensaria, minhas comidas prediletas e meus lugares favoritos são os mesmos seus”, diz.

Duda Mendonça nasceu em Salvador, onde começou a carreira na publicidade. Ficou conhecido principalmente por conduzir diversas campanhas políticas nos últimos 40 anos, como a de Paulo Maluf à prefeitura de São Paulo em 1992, a do então candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, e a de Roseana Sarney ao governo do Maranhão, em 2010.

Mendonça foi absolvido no julgamento do processo conhecido como mensalão, que apurava ilegalidades no financiamento de campanhas políticas. Em um contexto semelhante foi citado na Operação Lava Jato e acabou assinando, em 2017, um acordo de delação premiada com a Polícia Federal sobre ilegalidades que teriam ocorrido nas eleições de 2014.