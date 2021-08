Parque do Juquery, na Grande São Paulo, ainda tem focos de incêndio

O combate ao incêndio que atingiu o Parque Estadual do Juquery, na Grande São Paulo, continuou ao longo da manhã de hoje (23), mobilizando o Corpo de Bombeiros, brigadistas e voluntários. Segundo a prefeitura de Franco da Rocha, que participa do enfrentamento ao fogo, as chamas, ainda ontem (22), já haviam consumido mais da metade da vegetação do parque.

O Juquery tem área de quase 2 mil hectares de Cerrado. É o último fragmento desse bioma na Região Metropolitana de São Paulo. A área de conservação foi criada em 1993 entre os municípios de Caieiras e Franco da Rocha.

De acordo com a Prefeitura de Franco da Rocha, o fogo pode ter começado com a queda de um balão na manhã de ontem. Para combater as chamas, foi utilizado até um helicóptero da Polícia Militar que lançou água retirada da Represa Paiva Castro.

O fogo fez com que animais silvestres fugissem da área e invadissem rodovias próximas. A fumaça e as cinzas do incêndio chegaram até a região central de Franco da Rocha e também a outros municípios, incluindo a capital paulista.