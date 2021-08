PM e Detran iniciam operação conjunta no estado do Rio

A Polícia Militar e o Detran-RJ iniciam, hoje (14), operações conjuntas com foco na segurança pública e na regulamentação do trânsito no estado do Rio de Janeiro. Inspirada nas operações da Lei Seca, a ação conjunta terá início na cidade de Petrópolis, na região serrana, e passará a ser realizada diariamente em todo o estado.

A parceria foi firmada para atender a duas finalidades. Na área de segurança pública, a repressão aos criminosos que circulam pelas vias urbanas utilizando motos e carros, e à identificação de veículos irregulares e motoristas não habilitados.

Para o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, “a população do estado do Rio de Janeiro só tem a ganhar com essas operações conjuntas. A parceria entre o Detran e a PM reforça ainda mais a importância da atuação do governo nas seguranças pública e viária de todo o estado”.

O emprego de efetivo e viaturas nas ações conjuntas seguirá o critério do grau de complexidade da região onde os agentes vão atuar. Os policiais militares farão a primeira abordagem, determinando que os motoristas encostem o veículo na lateral da pista. Depois da checagem inicial dos documentos e de uma revista no veículo, os agentes do Detran farão uma fiscalização mais detalhada, tanto na documentação como nos itens de segurança do veículo determinados pela legislação de trânsito.

Para o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo, a nova parceria vai agregar muito valor à segurança pública do estado. “Estaremos unindo as expertises de policiais militares na abordagem a veículos e de agentes do Detran no campo da fiscalização de trânsito, em benefício de toda a sociedade”.