TV Brasil atinge novo patamar e fica em 3º lugar em audiência no DF

A TV Brasil – emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) – atingiu 3 pontos de audiência nesta terça-feira (24) e ficou em terceiro lugar na audiência geral no Distrito Federal (DF) durante o horário nobre – que corresponde ao período a partir das 20h. O dado é da Kantar Ibope Media*.

Durante a madrugada de hoje (25), a emissora alcançou 1 ponto de audiência e novamente ficou em terceira posição no DF.

Segundo o levantamento, a TV Brasil também obteve resultados positivos no Rio de Janeiro e em São Paulo no horário nobre. Nos dois estados, a emissora ficou em quarto lugar, com audiência acima de 1 ponto.

“Este resultado é fruto de um trabalho planejado da nova grade de programação, que vem se consolidando e apresenta o resultado dos esforços da empresa para atrair o público”, afirmou o diretor de Conteúdo e Programação da EBC, Denilson Morales.

O diretor destaca que as novas temporadas de produtos de sucesso da casa, como os programas Brasil sobre Duas Rodas, Faróis do Brasil e o novo projeto para o substituto do Brasil Caipira, devem incrementar ainda mais a audiência. “Vamos reforçar a grade, garantir a qualidade das produções e fazer com que a EBC seja uma só, com novos filmes e séries, conteúdos infantojuvenis e projetos musicais. Além, claro, do nosso celebrado conteúdo de esportes.”

Sobre a Paralimpíada, Morales ressaltou que a abertura, transmitida ao vivo na manhã de ontem (24), foi coroada “por uma audiência que já ocorre em uma grande evolução". "O resultado está aí: a EBC cumprindo a missão junto à sociedade”, concluiu.

Emissora oficial

A Empresa Brasil de Comunicação é parceira do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), e a TV Brasil é emissora oficial dos Jogos no Brasil.

Até 5 de setembro, a TV Brasil realizará transmissões diárias de tudo o que estiver acontecendo no Japão, levando o melhor da Paralimpíada para o Brasil.

A equipe de reportagem da TV Brasil em Tóquio se juntou a jornalistas, apresentadores e comentaristas – direto dos estúdios no Rio de Janeiro –, para garantir todos os detalhes e emoções das provas e competições que estão sendo transmitidas na íntegra, com narrações exclusivas, ao vivo, das 5h30 às 7h30 da manhã.

A partir das 8h15, o time da TV Brasil entra no ar sempre que houver brasileiros em ação.

A TV Brasil 2 acompanha o evento e exibe diariamente, a partir das 22h, as competições, com o objetivo de apoiar e dar visibilidade aos atletas paralímpicos do mundo inteiro.

Ao vivo e on demand

