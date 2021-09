Capital paulista recebe 11ª Virada Sustentável a partir de hoje

Começa hoje (2), na cidade de São Paulo, a 11ª Virada Sustentável - o maior festival sobre sustentabilidade do país. Nessa edição, o evento focará na mensagem de apoio à construção coletiva no período pós-pandemia de covid-19. Todas as atividades serão gratuitas e ocorrerão no modelo híbrido, com atrações virtuais e presenciais.

“Nessa virada, a cidade é nosso mural. Nosso objetivo é alcançar toda a população com mensagens positivas e de reflexão para que possamos sair da pandemia com um pensamento voltado à sustentabilidade”, destaca um dos fundadores da Virada Sustentável, André Palhano.

Clique aqui, para conferir a programação completa, que vai até o dia 22 de setembro.

Entre os destaques da programação estão os shows de Gal Costa e Lenine, que ocorrerão em formato de live e com público presencial limitado, no Teatro Sérgio Cardoso. Para o público infantil, estão programadas lives dos shows Zozó Zureta, apresentado por Zeca Baleiro e Banda; e Grupo Triii, com a presença da Palhaça Rubra.

A maior parte dos eventos da Virada Sustentável ocorrerá no Centro Cultural São Paulo (CCSP). Serão mais de 50 atividades, como mostras de teatro infantil, circo, dança, performances, música instrumental, contações de história, exposições e iniciativas de promoção de bem-estar. A capacidade de público será condicionada às normas sanitárias vigentes no dia.

Metrô

No metrô Tatuapé, na zona Leste da cidade, a Virada Sustentável exibe a exposição Sem Saída, do cartunista estadunidense Andy Singer. Em seus cartoons, Singer traz uma reflexão sobre a mobilidade urbana.

Nas estações de metrô ocorrerão ainda ações de coleta de eletrodomésticos. Dez estações (Vila Prudente, Jabaquara, Sé, Tucuruvi, Paraíso, Barra Funda, República, Tatuapé, Clínicas e São Mateus) coletarão eletroeletrônicos e pilhas. A população poderá descartar produtos de pequeno e médio porte como computadores, celulares, cabos, carregadores, pilhas alcalinas, secadores de cabelo, videogame.