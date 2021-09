Feriado deve ter tempo firme na maior parte do país, diz Climatempo

O feriado prolongado de 7 de Setembro deve ter tempo firme na maior parte do país, informa a empresa Climatempo, que fornece informações meteorológicas de todas as regiões brasileiras.



As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste terão clima quente e seco na maior parte dos dias, com chuvas isoladas. No Sul, uma frente avança desde o Rio Grande do Sul e há previsão de chuvas fortes. Na Região Norte, a previsão é de pancadas de chuva e tempo nublado em parte do Amazonas e Roraima, e de tempo seco e quente no Tocantins e em Rondônia.



Ao longo do fim de semana, a frente fria avança e as instabilidades se espalham, alcançando o sudoeste do Paraná. A chuva pode vir acompanhada por trovoadas, e o céu fica encoberto. No domingo (05) o tempo fica mais firme sobre o sul e oeste do Rio Grande do Sul.

Regiões

Na segunda-feira (6), véspera do feriado, áreas de instabilidades voltam a atuar no Rio Grande do Sul, e há previsão de chuva forte e temporais sobre o sul do estado e região da campanha gaúcha, e essa condição se estende até a terça-feira (07), com pancadas de chuva por todo o estado. Entre Santa Catarina e Paraná, a semana começa com predomínio de tempo firme, e chove apenas na faixa leste dos dois estados e há bastante variação de nebulosidade sobre o litoral catarinense.

No Sudeste, a previsão para este fim de semana é de tempo firme, com predomínio de sol nos quatro estados e temperaturas elevadas. Ainda existem condições de chuva sobre o norte do Espírito Santo, mas de forma muito fraca, pontual e intercalada com períodos de sol.



A semana começa com a aproximação de uma frente fria em São Paulo, que se deslocará para o oceano rapidamente. A nebulosidade aumenta no extremo sul paulista e pode chover fraco em áreas do litoral, o que inclui a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, porém, é mais aumento de nebulosidade do que chuva. A temperatura cai um pouco na faixa litorânea de São Paulo, mas longe de fazer frio.



Nos demais estados, as condições do fim de semana se repetem, ou seja, predominam sol e tempo firme.

O fim de semana no Centro-Oeste pode ter chuvas fracas e isoladas entre o oeste e sul de Mato Grosso do Sul e no oeste e norte de Mato Grosso, o que inclui a região do Pantanal. Nas outras áreas e em todo o estado de Goiás e no Distrito Federal, o tempo permanece seco e muito quente, com predomínio de sol.



No início da semana, já não chove mais em Mato Grosso do Sul, e o tempo fica firme em todo o estado, assim como em Goiás e no Distrito Federal. A chuva persiste no noroeste de Mato Grosso e ainda ocorre acompanhada por trovoadas. Nas outras áreas do estado, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. A umidade do ar vai continuar caindo a índices críticos apara saúde humana, podendo ficar abaixo de 12% em algumas áreas da região.

Ao longo do fim de semana, áreas de instabilidade que atuam no alto da atmosfera, seguem causando chuva para faixa leste e norte da Região Nordeste, mas que ocorrem de forma fraca e passageira. É apenas entre o litoral de Alagoas e o da Paraíba que o céu fica nublado e chove a qualquer momento. No interior da Bahia, sul do Piauí e oeste de Pernambuco, o sol predomina entre poucas nuvens.



No começo da semana, as áreas de chuva são ainda menores e o tempo seco predomina no Nordeste. Chove de forma fraca e isolada entre o litoral da Bahia e o do Rio Grande do Norte. Pode haver chuva intercalada com períodos de sol entre o centro e norte do Maranhão e áreas do noroeste do Piauí na segunda-feira, mas, na terça, o tempo volta a ficar firme nos dois estados.

No Norte, a semana termina com pancadas de chuva com trovoadas sobre boa parte da região, por causa da combinação entre calor e umidade. O tempo volta a ficar firme no centro-sul de Tocantins, inclusive na capital Palmas. O tempo fica abafado mesmo com as instabilidades. O céu fica nublado e pode haver chuva a qualquer momento entre o norte do Amazonas e Roraima. Nas demais áreas da região, o sol aparece ao longo do dia, intercalado com chuva que ocorre de forma rápida. No centro-sul do Tocantins, o tempo fica firme.

No início da semana, instabilidades tropicais mantêm o tempo instável ao longo do dia na região, mas o sol consegue aparecer entre nuvens. No centro-sul do Tocantins, o tempo seco persiste, e a chuva dá uma trégua no leste de Rondônia.

*Com informações do Climatempo