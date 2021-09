Maratona virtual busca soluções digitais para sistemas do governo

Começou nesta quarta-feira (8) a maratona virtual de programação Hackathon Rede + Brasil, iniciativa que busca descobrir soluções digitais para o sistema de gestão das transferências de recursos da União para estados e municípios. O evento é realizado pelo Ministério da Economia, pela Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Com o tema "Mais acessível e mais colaborativo”, o evento deste ano será realizado de forma online e tem como foco a evolução da Plataforma +Brasil. As soluções devem ser desenvolvidas dentre seis temáticas: “transparência”, “transferências de recursos”, “simplificação de processos”, “confiabilidade de dados”, “combate à corrupção” e "eficiência no setor público". Segundo os organizadores, a maratona de programação quer garantir mais transparência e novos mecanismos que facilitem a vida do cidadão e dos gestores públicos.

As três melhores soluções desenvolvidas na maratona receberão os seguintes prêmios: R$ 15 mil para a primeira colocada, R$ 10 mil para a segunda e R$ 5 mil para a terceira. O Hackathon Rede +Brasil vai até a próxima quarta-feira, dia 15, com transmissão pelo canal do Serpro, no Youtube.