Primavera dos Museus pode ser vista até domingo

A Primavera dos Museus, organizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), ocorre até o próximo domingo (26) em mais de 680 centros culturais, museus e instituições de todo o país. Por causa da pandemia, o tema da 15ª edição do evento é Museus: Perdas e Recomeços, com discussões e reflexões sobre a atuação dos museus nos momentos de crise.

Entre as atrações está o lançamento hoje (22) da coleção digital Pátio Epitácio Pessoa, no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Um dos espaços mais populares da instituição, a coleção de 73 objetos do museu, em exposição no Pátio dos Canhões, ficará disponível em formato digital.

No Museu Biológico do Instituto Butantan, em São Paulo, ocorrerá, nesta quinta-feira (23), o webinário Era Para Ser 15 dias, em que biólogos, veterinários e educadores falam sobre a rotina com os animais do museu durante a pandemia.

Já o Museu da República, no Rio, vai disponibilizar, hoje e amanhã, visitas virtuais com detalhamento das telas Pátria, de Pedro Bruno, e Compromisso Constitucional, de Aurélio de Figueiredo, expostas no salão do Palácio do Catete.

O guia com a programação completa de todos os museus participantes está disponível na página do evento.