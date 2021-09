Sem Censura desta segunda recebe equipe de A Voz do Brasil

No programa Sem Censura desta segunda (27), a jornalista Marina Machado recebe três convidados: Luciano Seixas, Gabriela Mendes e Leleco Santos, integrantes da equipe de A Voz do Brasil. A edição será comemorativa ao Dia Nacional do Rádio, celebrado em 25 de setembro. O bate-papo vai ao ar às 21h30, na TV Brasil.

Participam do encontro Luciano Seixas, gerente executivo de rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e uma das vozes mais conhecidas do programa; Gabriela Mendes, jornalista, gerente de Radiojornalismo da EBC e há 4 anos apresentadora de A Voz do Brasil; e Leleco Santos, gerente de Operações de Áudio da EBC, responsável pela operação do programa desde 1998. O episódio faz homenagem ao tradicional programa radiofônico e revela curiosidades e bastidores das transmissões diárias. O Sem Censura recebe também o radialista Airton Medeiros, que apresentou o programa durante 17 anos. O ex-apresentador contribuirá para o resgate dessa história.

Um programa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e realizado pela EBC, A Voz do Brasil há 86 anos divulga políticas públicas e leva serviços ao cidadão, com informações que promovem melhorias no dia a dia dos brasileiros. Com o objetivo de levar informação sobre as ações dos três poderes aos cidadãos dos mais distantes pontos do país. A Voz do Brasil é composta por uma hora diária de programação oficial. A EBC é responsável pela primeira parte do programa, ou seja, pelos 25 minutos das atividades efetuadas pelo Executivo Federal.

Com alcance de quase 60 milhões de ouvintes, o programa atualmente também está na TV Brasil, e vai ao ar no telejornal Repórter Brasil sempre que A Voz do Brasil recebe convidados no estúdio. Em 2021, entrevistou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e recebeu diversos ministros de Estado e autoridades representantes de instituições federais para falar aos brasileiros sobre os fatos que impactam suas vidas, diretamente da fonte oficial. O programa é veiculado em todas as emissoras de radiodifusão brasileiras, entre 19h e 22h pelo horário de Brasília, de segunda a sexta-feira (com exceção de feriados).

O Sem Censura vai ao ar pela TV Brasil e é transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas.

