Semana da Mobilidade tem programação especial em São Paulo

Estações, terminais e ciclovias da Grande São Paulo recebem uma série de atividades como parte da Semana da Mobilidade e do Dia Mundial Sem Carro. A programação, que ocorre durante toda a semana, é organizada por empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e quer estimular as pessoas a experimentarem outras formas de se locomover e incentivar cuidados no trânsito.

A própria secretaria promove uma jornada de conhecimento de boas práticas de gestão, promovidas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) e Metrô. Dos projetos inscritos, foram selecionados três que tiveram impacto na melhoria do serviço à população. Eles serão apresentados em painéis temáticos virtuais pela plataforma Zoom.

A Estação Luz da CPTM, no centro da capital paulista, recebe a exposição Educando para o Trânsito do Amanhã. Em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a mostra educativa tem as crianças como foco e busca conscientizar sobre regras, técnicas e métodos para prevenção de acidentes. A exposição é transmitida por meio de televisores e fica disponível até sábado (25).

Nesta quarta-feira (22), a CPTM promove uma pedalada na Ciclovia Novo Rio Pinheiros em parceria com a Farah Service, empresa que administra a pista. O grupo sairá às 9h30 no acesso à ciclovia pela passarela da Estação Vila Olímpia, da Linha 9-Esmeralda.

No Dia Mundial Sem Carro, dia 22, a EMTU fará um evento com atividades educativas no Mirante do Parque Estadual Cândido Portinari. A proposta é incentivar um trânsito mais respeitoso e seguro. No mesmo dia será inaugurada a exposição de fotografias EMTU - Olhar Metropolitano. A mostra reúne fotos de 18 passageiros da rede de transporte intermunicipal que participaram de um concurso com 264 inscritos.

A EMTU promoverá ainda ações educativas para passageiros nos terminais metropolitanos, com apresentações de esquetes teatrais. A Companhia Sopa de Comédia se apresentará nos dias 27, 28 e 29 no Terminal Metropolitano Diadema. Além disso, uma van itinerante do Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) fará trabalhos de conscientização e orientação em terminais de Guarulhos, Taboão e Campinas.

Na Estação Clínicas do Metrô, uma exposição vai mostrar ilustrações de adultos e crianças de várias partes do Brasil. Os desenhos fizeram parte de um concurso organizado pelo portal Mobilize Brasil. Os participantes deveriam responder à pergunta "Como fica a mobilidade depois da pandemia?”. A exposição fica em cartaz até 17 de outubro. No dia 22, serão exibidos vídeos nos trens e nas estações lembrando que o metrô é um meio de locomoção que tem uma taxa de poluição 20 vezes menor que um carro.

Nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás, uma campanha, em parceria com o Instituto Alana e a organização Parents for Future, vai abordar os riscos da poluição para as crianças. As portas do trens foram adesivadas e vídeos serão veiculados nos monitores dos trens e estações.

Durante toda a semana, na Ciclovia do Novo Rio Pinheiros, em parceria com as concessionárias que administram as linhas Amarela e Lilás, a Farah Service promoverá aulas de ginástica, zumba, recreação para crianças e degustação de café, entre outras atividades.