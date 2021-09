TV Unir é a nova afiliada da Rede Nacional de Comunicação Pública

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a TV Unir, da Universidade Federal de Rondônia, assinaram hoje (21) termo de afiliação da emissora à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP/TV). A TV universitária, situada na cidade de Porto Velho, será a mais nova emissora a transmitir a programação da TV Brasil em sistema aberto de televisão para mais de 500 mil moradores do estado de Rondônia, por meio do canal digital 35.1.

Para o presidente da EBC, Glen Valente, parcerias como essa agregam valor não só para a empresa, mas também para todo o sistema público de comunicação. “O foco estratégico é a distribuição de conteúdo e informação e a expansão do sinal da TV Brasil”, informou.

A reitora da Universidade Federal de Rondônia, Marcele Pereira, enfatizou que a cooperação representa um salto para a instituição, que passa a contar com os conteúdos de qualidade da EBC na programação da TV Unir. “A expansão da TV possibilitará a popularização da ciência por meio de produções feitas pela única universidade federal do território, divulgando projetos de pesquisa, como as fazendas experimentais da Unir, que levarão ao público a discussão sobre o agronegócio em Rondônia”, disse Marcele.



Criada em 2016, a TV Unir produz conteúdos educativos, e, ao se juntar à RNCP, passará a exibir também conteúdos da TV Brasil. A EBC - gestora da Rede Nacional de Comunicação Pública - oferecerá suporte técnico profissional à infraestrutura de comunicação e transmissão da TV universitária, dando projeção nacional ao conteúdo produzido na região.

O termo foi assinado na sede da EBC, em Brasília, e contou com a presença do presidente da empresa, Glen Valente, do Diretor Geral da EBC, Roni Baksys, da reitora da Universidade Federal de Rondônia, Marcele Pereira, e do assessor de Comunicação da Unir, Sandro Colferai.

Rede Nacional de Comunicação Pública de TV

Formada por 46 emissoras afiliadas e 4 emissoras próprias, a Rede tem o objetivo de difundir produções da TV Brasil e fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

Para participar da RNCP, as emissoras firmam contratos e acordos de cooperação em que se comprometem a transmitir a programação da EBC, que já conta com todos os recursos de acessibilidade, obrigatórios por lei, e a participarem de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC auxilia as emissoras em processos de outorga de canais, disponibiliza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos.