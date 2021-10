Ministro Joaquim Leite fala sobre participação do Brasil na COP26

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou hoje (27) sobre a participação do Brasil na 26ª Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP26. O evento ocorrerá em Glasgow, na Escócia, entre 31 de agosto e 12 de novembro. O ministro, entrevistado do programa A Voz do Brasil, apresentarou detalhes sobre o mercado de crédito de carbono, bioeconomia e medidas sustentáveis para modelos comerciais em áreas de preservação e o programa Crescimento Verde, que será apresentado internacionalmente durante o evento.

Assista na íntegra:



Outras notícias sobre a COP26:

Mapa digital atualizado indica estoques de carbono no solo brasileiro

Pouco mais de seis anos após a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) disponibilizar o primeiro mapa digital criado para identificar os estoques de carbono orgânico acumulados no solo brasileiro, o comitê Executivo do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos no Brasil (PronaSolos) apresentou hoje (27) uma versão atualizada da ferramenta.

» Leia mais

De rio poderoso a fio de água barrenta, Paraná aciona alarme climático

Gustavo Alcides Díaz, pescador e caçador argentino de 40 anos e morador de uma ilha margeada por um rio, está em casa na água. Antigamente, o Rio Paraná banhava as margens próximas de sua casa de palafitas de madeira, que ele alcançava de barco. Os peixes lhe davam alimento e renda, e ele destilava a água do rio para beber. Agora, ele contempla um fio de água barrenta.

» Leia mais

Câmara: especialistas defendem metas mais ambiciosas para COP26

Especialistas defenderam na terça-feira (26) uma atuação mais efetiva do governo do presidente Jair Bolsonaro na defesa do meio ambiente e a definição de metas mais claras para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-26), que será realizada em Glasgow, na Escócia.

» Leia mais