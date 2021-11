Estradas em São Paulo já têm lentidão na volta do feriado

O tráfego está lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido capital paulista, do quilômetro (km 50) ao 48, por excesso de veículos. Nas outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o movimento é tranquilo, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia.

O SAI está em operação normal (5x5), com descida pela pista sul da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.

Desde a 0h de -feira (12), quando se iniciou a contagem, mais de 273,3 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 147,3 mil veículos. Até as 9h30 desceram mais de 2,6 mil veículos e subiram mais de 2,9 mil.

A alça de acesso na saída 20 da pista marginal da Via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas ao tráfego. Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da Via Anchieta. O tempo está bom e a visibilidade é boa.