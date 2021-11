Fogo atinge comunidade na zona Norte de São Paulo

Um incêndio atinge a comunidade do Boi Malhado, no bairro do Limão, na zona Norte da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há registro de sete pessoas feridas, mas todas conscientes. O incêndio atinge, ao menos, cinco residências.

Segundo a corporação, a ocorrência está sendo atendida por 18 viaturas e 61 bombeiros a partir do acesso à comunidade pela avenida Deputado Emílio Carlos.