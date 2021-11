Governo entrega ampliação do sistema de abastecimento de Ponta Grossa

O governo federal entregou nesta sexta-feira (5) a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Ponta Grossa, no Paraná.

Executada pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a obra de ampliação vai atender aos bairros Uvaranas, Maria Otília e Los Angeles, além de garantir regularidade na distribuição de água tratada para toda a população do município, estimada em 358 mil pessoas.

Foram investidos R$ 51,8 milhões na obra, dos quais R$ 46,6 milhões em financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio do Programa Avançar Cidades – Saneamento, e R$ 5,2 milhões em contrapartidas.

O evento contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Pedro Maranhão.

O empreendimento é formado por oito estações elevatórias, 103,3 km de redes/adutoras e dois reservatórios com capacidade para 5 mil m³ de água cada. Além da ampliação do sistema de abastecimento de água, foram realizadas instalações elétricas, projeto de urbanização e infraestrutura para travessia para a população.

Segundo o ministério, desde janeiro deste ano, R$ 300,33 milhões foram repassados pelo MDR para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo país.