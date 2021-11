Masp terá seminário online sobre histórias indígenas

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) realiza na próxima terça-feira (9) o seminário Histórias Indígenas. Ele será transmitido gratuitamente pela página no Youtube do museu. A atividade antecipa a programação temática da instituição para 2023.

Das 11h às 16h30 serão abordados, por oito convidados, diversos temas relacionados tanto à cultura indígena, como a questões ligadas à luta dos povos originários por direitos.

Pela manhã, Dirce Jorge, liderança espiritual da Terra Indígena Vanuíre, localizada no município de Arco-Íris (SP), vai apresentar os aspectos da espiritualidade que sustentam os modos de ser e pensar do povo kaingang. Também vai falar sobre as considerações que devem ser feitas sobre os elementos do sagrado trabalhados por museus.

Na parte da tarde, o curador e escritor Pablo José Ramírez apresentará reflexões sobre a ancestralidade e contemporaneidade. Ramírez é curador adjunto para povos originários e arte indígena do Tate, museu de arte moderna e contemporânea do Reino Unido.

A programação completa pode ser vista na página do Masp.