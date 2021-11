Secretário da Secom fala sobre interiorização da informação

O secretário especial de Comunicação Social, André de Sousa Costa, participa nesta quinta-feira (18) do programa A Voz do Brasil e fala sobre quais as estratégias que o governo utiliza para levar informação oficial para todos a população e como interiorizar os atos e fatos da administração federal.

Costa também explica como tem sido o planejamento da comunicação do governo durante a pandemia de covid-19.

O secretário ainda comenta sobre como funciona o trabalho da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) nos canais digitais e quais os avanços que o governo obteve nessa área.

Assista a entrevista.