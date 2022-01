1º Festival de Verão de Campos do Jordão começa neste final de semana

O 1º Festival de Verão de Campos do Jordão começa hoje (22) e segue até o dia 13 de fevereiro com 54 apresentações musicais divididas em dois eixos, Música Popular e Música Erudita.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a proposta é ampliar o alcance do festival e explorar novas linguagens e formatos musicais. O evento terá 26 concertos gratuitos e 22 apresentações online, exibidos no YouTube do evento e também na plataforma #CulturaEmCasa.

O festival vai contar também com a inauguração do auditório do Parque Capivari, com capacidade para 700 pessoas e 110 músicos, palco com 250m², além de backstage de 50m² e um camarim com 35m². O novo espaço irá abrigar a abertura e o encerramento do evento.

O eixo de Música Popular contará com os seguintes artistas: Paula Lima (que abre o evento ao lado da SP Big Band, no dia 22), João Bosco, Sujeito a Guincho, Mestrinho, Guinga, João Camarero, Cristóvão Bastos, Thiago Amud, Dori Caymmi e André Mehmari.

Pelo eixo de Música Contemporânea do Festival as atrações são a cantora indiana Varijashree Venugopal; o norte-americano Derek Bermel com o Trio Arquè; os conjuntos Percorso Ensemble, Desvio, Martelo e São Paulo Chamber Soloists; o violonista Fabio Zanon e Arrigo Barnabé, e ainda a cantora, compositora e instrumentista carioca Clarice Assad. A programação completa pode ser acessada em http://www.festivalcamposdojordao.org.br/