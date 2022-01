Inscrição para concurso para jovens autores vai até 14 de fevereiro

Autores do Nordeste com idades entre 18 e 25 anos e não tiveram livros publicados podem se inscrever, até o dia 14 de fevereiro, no Concurso Literário Novos Escritores, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco. Os jovens autores podem inscrever contos inéditos de sua autoria.

Os 25 melhores contos farão parte de uma coletânea que será publicada pela Editora Massangana e os três primeiros colocados receberão prêmios que variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil. As obras possuem temáticas livres e cada autor só pode inscrever um conto.

O resultado do concurso será publicado no Diário Oficial da União no dia 30 de março e o evento de entrega dos prêmios será no dia 29 de abril.

As inscrições devem ser feitas de forma exclusivamente eletrônica por meio do portal da Fundação Joaquim Nabuco.

O edital pode ser consultado aqui.