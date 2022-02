CPI da Chapecoense: Caixa diz não ter relação com apólice de seguro

Há dois meses do encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o acidente aéreo com a Chapecoense, o vice-presidente de Logística e Operações da Caixa, Antônio Carlos Ferreira, disse nesta quinta-feira (17) que o banco não possui qualquer relação com a apólice do voo do time.

“Sobre o caso específico do tema da CPI, do resseguro da aeronave Lamia envolvida no trágico acidente que vitimou jogadores, dirigentes da Chapecoense e jornalistas quando se dirigiam ao final da copa sul-americana de 2016 na Bolívia, esclareço que nem a Caixa, nem as empresas do conglomerado têm qualquer conexão com os contratos de seguros e resseguro em questão. Desconhece os termos e condições desse instrumento ou de qualquer outro acordo comercial firmado entre as empresas envolvidas”, afirmou.

A CPI pressiona o banco para rescindir contrato com a Tokio Marine, da qual é sócia em uma nova companhia seguradora, a XS3 Seguros S.A , sob o argumento de que a empresa não cumpre compromissos. “Nós queremos o olhar da Caixa Econômica e da Petrobras, se indignando como nós estamos indignados, para atender as vítimas”, disse o presidente da CPI, senador Jorginho Melo (PL-SC), ao citar empresas brasileiras clientes da seguradora.

O senador catarinense ressaltou que a ideia não é responsabilizar a Caixa, mas alertar o banco sobre novos contratos com seguradoras. “O compliance de vossas excelências na Caixa deve ser rigoroso com empresas que atuam no Brasil, que prestam serviços, nada mais nada menos, para a Caixa Econômica Federal, para a Petrobras, e que ganham muito dinheiro”, disse.

Sobre a sociedade com a Tokio Marine, os representantes da Caixa disseram que, do ponto de vista comercial, todas as diligências de governança foram cumpridas e que não há nada que desabone a empresa.

Entenda

A guerra judicial se arrasta há seis anos. As famílias culpam tanto o clube quanto as empresas seguradoras pelo não pagamento das indenizações . A Chapecoense alega dificuldades financeiras, em parte provocadas pelo desastre aéreo. No final do ano passado, o clube entrou com um pedido de recuperação judicial, regime em que o pagamento de dívidas é suspenso para impedir a entidade de fechar as portas.

Já os representantes da Tokio Marine dizem que não são responsáveis pelo resseguro cobrado.

A queda do voo da Chapecoense, em novembro de 2016 na Colômbia, matou 71 pessoas entre tripulantes, jogadores, comissão técnica e jornalistas. Eles seguiam para a final da Copa Sul-Americana, em Medellín.

Na próxima quinta-feira (24), a CPI da Chapecoense deve ouvir José Adalberto Ferrara, presidente da Tokio Marine Seguradora, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Eles devem esclarecer as garantias oferecidas para as famílias após os contratos com a seguradora e com a corretora.