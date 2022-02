Força-tarefa demole 19 imóveis irregulares em Rio das Pedras, no RJ

Uma Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado demoliu hoje (16) 19 construções comerciais irregulares em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre as construções irregulares, havia lava jatos, bares e até uma casa de shows.

Os imóveis foram construídos às margens de um canal e todo o esgoto era lançado sem qualquer tratamento.

A força-tarefa é composta por agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro, com apoio da secretaria municipal de Meio Ambiente, Polícia Militar, subprefeitura de Jacarepaguá e Comlurb.