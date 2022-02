Operação prende empresário que atuava no roubo de lubrificantes

Uma operação conjunta realizada na manhã de hoje (17) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (DRFC/PC-RJ), na região metropolitana do Rio de Janeiro, prendeu o empresário Joel Canuto Viegas, conhecido como o Rei do Óleo. Dono de diversas empresas e depósitos de óleos lubrificantes e derivados na Baixada Fluminense, Viegas é apontado como chefe da organização criminosa que atuava no roubo de cargas de óleos lubrificantes na região.

A ação fez parte da segunda fase da Operação No Rastro do Óleo e teve por objetivo cumprir seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa.

A investigação começou no início de 2021, quando os agentes da PRF e da DRFC observaram uma constância nos registros de roubos de cargas de óleos lubrificantes nas rodovias Washington Luís e Arco Metropolitano e no trecho da Niterói-Manilha.

Até o momento, as investigações apontam a participação da quadrilha em pelo menos oito roubos de carga de óleos lubrificantes, totalizando prejuízo de cerca de R$ 2 milhões para as empresas lesadas.

O saldo da operação inclui nove presos, sendo um baleado pela equipe da Polícia Civil e levado para o hospital; uma pistola apreendida; quatro veículos recuperados. Foram apreendidas também drogas: 40 frascos de loló, 111 sacolés de crack; 327 sacolés de cocaína; 168 tabletes pequenos de maconha. Os presos e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Civil.