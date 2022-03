Capital paulista tem alerta para chuva

Toda a capital paulista está em estado de atenção para as chuvas que devem atingir a cidade. A classificação é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura. Por volta das 16h, São Paulo não registrava pontos de alagamento.

O sábado amanheceu com sol e as nuvens aumentaram ao longo do dia em função da umidade que chega pelo extremo sul paulistano. A temperatura máxima chegou a 31ºC.

As chuvas devem ocorrer de forma isolada, com forte intensidade. A chegada de uma frente fria neste domingo (20), no litoral paulista, deve manter o tempo instável durante toda a madrugada, com volumes elevados de precipitação. Esta é a primeira frente fria do outono, que começa amanhã, exatamente às 12h33. As temperaturas devem cair nos próximos dias.

O CGE alerta que o domingo terá grande volume de chuva, o que favorece a formação de alagamentos intransitáveis, transbordamento de rios e córregos e risco de deslizamentos de terra em áreas de risco. A máxima deve chegar a 22ºC e a mínima a 18ºC, à noite. A taxa de umidade ficará entre 70% e 95%.

Na segunda-feira (21), a temperatura seguirá amena, não passando de 20ºC, com umidade entre 55% e 95%. O que irá predominar é a interferência da circulação marítima, que deixará a faixa leste com muitas nuvens, chuva fraca e chuviscos ao longo do dia.

De acordo com Thomaz Garcia, meteorologista do CGE, o outono de 2022 deve ser parecido com o do ano passado. “Ainda com influência do fenômeno La Niña, a tendência é que tenhamos temperaturas dentro ou um pouco abaixo da média. Não teremos condições para chuvas”, destaca.

Ele lembra que a estação já tem como característica um volume inferior de chuva. “O comum realmente é a redução gradual das chuvas, quando a gente observa abril, maio, junho, ou seja, quanto mais próximo do inverno os volumes são menores.”