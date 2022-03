Governo reconhece emergência em mais quatro municípios brasileiros

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu a situação de emergência em mais quatro cidades atingidas por desastres naturais.

A portaria com o reconhecimento da União foi publicada na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU). Com esse status, os municípios podem acessar recursos federais para restabelecer serviços públicos essenciais, recuperar a infraestrutura danificada e ajudar no apoio às populações diretamente atingidas.

Em Minas Gerais, foi reconhecida a situação de emergência em Santa Efigênia de Minas, afetada por chuvas intensas. No Maranhão, o município de Marajá do Sena teve a situação de emergência reconhecida por causa das enxurradas.

No Acre, o reconhecimento foi para a cidade de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do estado, atingida por inundações.

Já a seca fez o governo federal reconhecer também a situação de emergência no município de Travesseiro, no Rio Grande do Sul.

A solicitação de recursos pelos municípios com situação de emergência reconhecida deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Depois da aprovação, uma portaria com a especificação do montante a ser liberado é publicada no Diário Oficial da União.