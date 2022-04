PM afasta policiais após morte de rapaz no Rio

Policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte do adolescente Cauã da Silva dos Santos, de 17 anos, no Rio , foram afastados das ruas, por decisão da própria Polícia Militar (PM). As armas deles foram entregues à Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso, de acordo com a PM.

Ainda segundo a PM, eles já foram ouvidos pela delegacia e pela 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que faz a apuração interna do caso.

Parentes de Cauã acusam policiais de matá-lo, depois que eles entraram numa favela atirando, em meio a um evento com mais de 100 crianças, na comunidade de Dourado, em Cordovil, na zona norte do Rio , na noite da última -feira (4).

Eles ainda acusam os agentes de jogar o corpo do rapaz em um valão. Cauã foi levado por moradores para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota divulgada (5), a PM informou que policiais faziam patrulhamento na região quando foram atacados por criminosos.

Segundo a corporação, duas pessoas foram baleadas. Um homem teria sido ferido em confronto, de acordo com os policiais. Outro homem foi encontrado no hospital Getúlio Vargas, posteriormente. A nota não menciona, no entanto, o nome de Cauã.