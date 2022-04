Polícia Federal combate fraudes em aposentadorias em São Paulo

A Polícia Federal deflagrou hoje (12) a Operação Embuguaçu, em São Paulo, com a finalidade de combater a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.

O caso teve origem após o recebimento de relatório do Núcleo de Inteligência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontando indícios de irregularidades em aposentadorias.

As análises demonstraram que os investigados inseriam e validavam vínculos empregatícios fictícios no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), através de empresas de fachada, com o objetivo de totalizar o tempo de contribuição necessário para a obter benefícios.

Investigados

Foi constatado que 69 benefícios concedidos de forma fraudulenta estão ativos e seus pagamentos geram prejuízo mensal aos cofres públicos de R$ 110.213,42.

As investigações contaram com a cooperação do Núcleo de Inteligência da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do Ministério do Trabalho e Previdência, e do INSS.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, que poderão responder pelos crimes de estelionato previdenciário e uso de documento falso. Os nomes dos investigados ainda não foram divulgados.